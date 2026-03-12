Bad Hofgastein: Skifahrerin (67) nach Pistenunfall schwer verletz

Nach einem schweren Skiunfall im Skigebiet Schlossalm in Bad Hofgastein sucht die Polizei nun nach Zeugen. Eine 67-jährige Wintersportlerin aus Linz wurde bei einem Zusammenstoß auf der Piste schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am bereits am 5. März gegen 10.30 Uhr auf der Piste „H4“ im Schlossalmgebiet. Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Wintersportlerin von hinten von einem anderen Wintersportler erfasst. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Besonders brisant: Der andere Beteiligte setzte seine Fahrt offenbar fort und verließ den Unfallort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Ob es sich bei der Person um einen Skifahrer oder einen Snowboarder handelt, ist derzeit noch unklar.

Polizei bittet um Hinweise

Da der Unfall bereits mehr als eine Woche zurückliegt, hat die Polizei nun einen öffentlichen Zeugenaufruf gestartet. Ermittler hoffen, dass andere Wintersportler den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Beteiligten geben können. Personen, die Angaben zum Unfall oder zum unbekannten Wintersportler machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Hofgastein zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059 133-5142 entgegengenommen. Alternativ kann man sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.