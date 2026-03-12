50 km/h zu schnell: Alkolenker (73) flüchtet in Wels vor Polizeistreif

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss versuchte ein 73-jähriger Autofahrer in Wels vor einer Polizeistreife zu fliehen. Die Fahrt endete nach kurzer Verfolgung mit mehreren Anzeigen.

Eine Verkehrskontrolle in Wels endete Mittwochabend, dem 11. März, mit einer kurzen Verfolgungsfahrt. Ein 73-jähriger Autofahrer reagierte nicht auf das Blaulicht der Polizei und setzte seine Fahrt zunächst unbeirrt fort. Erst nach einiger Zeit konnte der Mann gestoppt werden.

Deutlich zu schnell unterwegs

Gegen 22 Uhr führten Polizisten auf der Innviertler Bundesstraße Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei fiel ihnen ein Fahrzeug auf, das deutlich zu schnell unterwegs war. Statt der erlaubten 70 km/h wurde der Wagen mit 116 km/h gemessen. Die Beamten nahmen daraufhin die Nachfahrt auf und aktivierten Blaulicht sowie Anhaltezeichen. Der Lenker ignorierte jedoch zunächst die Aufforderung anzuhalten und fuhr weiter in Richtung Krenglbach. Während der Nachfahrt bemerkten die Polizisten zudem eine unsichere Fahrweise des Fahrzeugs. Erst nach einiger Zeit stoppte der Mann schließlich sein Auto.

Alkotest mit deutlichem Ergebnis

Bei der anschließenden Kontrolle gab der 73-Jährige an, sein Führerschein sei bereits abgelaufen und befinde sich derzeit in Tschechien. Außerdem erklärte er, lediglich ein Bier getrunken zu haben. Der durchgeführte Alkotest zeigte jedoch einen deutlich höheren Wert: 1,38 Promille. Für den Mann aus Gallspach hat die Fahrt nun rechtliche Konsequenzen. Laut Polizei muss er sich wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen verantworten, darunter Alkohol am Steuer, überhöhte Geschwindigkeit und weitere Verkehrsverstöße.