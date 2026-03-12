Skip to content
Nach dem Einbruch fehlt von den Tätern derzeit jede Spur.
Rohrbach/OÖ
12/03/2026
Polizei ermittelt

Einbruch in Pfarrheim im Bezirk Rohrbach: Täter auf der Flucht

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen mehrmals in ein Pfarrheim im Bezirk Rohrbach eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten mehrere Räume.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)

Der Einbruch ereignete sich laut Polizei zwischen 10. März, 15 Uhr und 11. März, 17.35 Uhr. Zunächst zwickten die Täter ein Vorhangschloss auf und gelangten so in den Pfarrgarten. Von dort aus gingen sie über eine kleine Stiege zu einer Terrassentür. Diese wurde gewaltsam geöffnet, wodurch die Unbekannten in die Küche des Gebäudes eindringen konnten.

Mehrere Räume durchsucht

Im Inneren durchsuchten die Täter zunächst die Küche und anschließend das Wohnzimmer. Danach brachen sie eine weitere Tür auf, um in das Pfarrbüro zu gelangen. Dort fanden sie Bargeld und Sparbücher, die sie schließlich mitnahmen. Die Einbrecher verschafften sich anschließend Zugang zu einem weiteren Raum, indem sie erneut eine Tür aufbrachen. Aus diesen Räumlichkeiten wurde jedoch nichts mehr gestohlen. Nach dem Einbruch fehlt von den Tätern derzeit jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ob es Zeugen gibt oder Hinweise auf mögliche Verdächtige vorliegen, ist derzeit noch unklar.

