Im 99. Lebensjahr: Osttiroler Bildhauer Jos Pirkner verstorben

Der international bekannte Osttiroler Bildhauer Jos Pirkner ist im Alter von 98 Jahren verstorben. Bekannt wurde er vor allem durch monumentale Bronzeplastiken wie die „Bullen von Fuschl“.

Der Osttiroler Bildhauer Jos Pirkner ist am Mittwoch im Alter von 98 Jahren verstorben. Mit ihm verliert Österreich eine herausragende Persönlichkeit der Bildhauerkunst, deren Werke über Jahrzehnte hinweg international Beachtung fanden.

Lebte 25 Jahre in den Niederlanden

Geboren wurde Pirkner 1927 in Sillian. Seine künstlerische Ausbildung begann er an der Kunstgewerbeschule in Klagenfurt, bevor er von 1945 bis 1949 die Bundeslehranstalt für das Baufach und Kunstgewerbe in Graz besuchte. Dort studierte er in der Fachschulklasse für Gold- und Silberschmiede bei Georg Sieder und schloss seine Ausbildung mit Auszeichnung ab. Prägend war zudem seine Zeit als Privatschüler des Salzburger Künstlers Rudolf Reinhart, der ihn insbesondere an die Metallplastik heranführte. Im Anschluss zog es Pirkner in die Niederlande, wo er mit der renommierten Werkstatt Atelier Brom zusammenarbeitete und zugleich die Freie Akademie in Utrecht besuchte. In Bilthoven eröffnete er schließlich ein eigenes Atelier. Mit Skulpturen aus Silber, Bronze und Glas erlangte er rasch Anerkennung und stellte seine Arbeiten in Europa ebenso wie in den USA aus. 1966 heiratete er eine Niederländerin; mehr als ein Vierteljahrhundert lebte und arbeitete er in den Niederlanden.

„Die Bullen von Fuschl“

1978 kehrte Pirkner nach der Geburt seines Sohnes in seine Osttiroler Heimat zurück. Seither lebte und arbeitete er in Tristach bei Lienz, wo zahlreiche seiner Werke entstanden. Große internationale Aufmerksamkeit erhielt er mit monumentalen Arbeiten aus Bronze, darunter die Skulpturengruppe „Die Bullen von Fuschl“ beim Firmensitz von Red Bull in Fuschl am See. Mit seinem Tod endet das Leben eines Künstlers, dessen kraftvolle Plastiken die österreichische Kunstlandschaft nachhaltig geprägt haben.