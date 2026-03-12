Mögliche Gesundheitsgefährdung: Anti-Stress-Spielzeug wird zurückgerufen

Ein Anti-Stress-Spielzeug in Form einer Ente wird derzeit in Österreich zurückgerufen. Bei einer amtlichen Untersuchung wurden Mängel festgestellt, die eine mögliche Gesundheitsgefahr darstellen könnten.

Ein Anti-Stress-Spielzeug in Form einer Ente wird aktuell aus dem Verkehr gezogen. Betroffen ist das Produkt mit der Chargennummer WJ261, das zwischen Juli 2025 und März 2026 im Handel verkauft wurde. Importiert wurde das Produkt von der UOUOROSE GmbH, einem Unternehmen mit Sitz in Wien, das als Importeur für verschiedene Konsum- und Geschenkartikel tätig ist und Produkte an den österreichischen Einzelhandel vertreibt. Besonders für Kinder kann ein Gesundheitsrisiko bestehen.

Dieses Produkt ist betroffen Anti-Stress-Spielzeug „Ente“

Chargennummer: WJ261

©Foto: UOUOROSE GmbH Das betroffene Spielzeug.

Potenzielle Gesundheitsgefährdung

Der Rückruf erfolgt, nachdem im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt wurden, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen können. Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes wird daher dringend davon abgeraten, das betroffene Produkt weiter zu verwenden.

Kaufpreis wird erstattet

Kundinnen und Kunden, die das Anti-Stress-Spielzeug der betroffenen Charge erworben haben, werden vom Importeur gebeten, dieses nicht mehr zu benutzen und in die jeweilige Verkaufsfiliale zurückzubringen. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet – auch ohne Vorlage eines Kassabons.