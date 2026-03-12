Von Nostalgie zu Neubau: Abriss-Pläne sorgen in Bad Ischl für Diskussion

In der aktuellen Folge des TV-Formats „Immo Queens“ führt ein Immobilienauftrag nach Bad Ischl. Dort muss Maklerin Melanie entscheiden, ob eine alte Frühstückspension einem Neubau weichen soll.

Die Reality-Serie „Immo Queens“ macht in ihrer neuesten Episode auch in Oberösterreich Station. Schauplatz ist die Kaiserstadt Bad Ischl, wo „Rockstar-Queen“ Melanie mit einem Bauträger zusammentrifft. Dieser plant, eine in die Jahre gekommene Frühstückspension abzureißen, um Platz für ein neues Projekt zu schaffen. Für die Maklerin wird der Termin jedoch zur Herausforderung. Zwischen nostalgischem Sommerfrische-Flair und baulichen Altlasten muss sie nicht nur über die Zukunft der Immobilie nachdenken, sondern auch ihre eigene Höhenangst überwinden. Dabei stellt sich für sie eine grundsätzliche Frage: Darf Altes verschwinden, damit Neues entstehen kann?

So läuft es bei den anderen „Queens“

Währenddessen erleben auch die anderen „Queens“ turbulente Momente: „Family-Queen“ Niki sichert sich während einer Alpaka-Wanderung überraschend einen neuen Auftrag, „People-Queen“ Natascha begegnet bei zwei Besichtigungen sehr unterschiedlichen Kunden und „Hollywood-Queen“ Elizabeth kämpft in Wien zunächst mit verlorenem Gepäck. Für zusätzlichen Unterhaltungswert sorgt außerdem „Luxus-Queen“ Olga, die einer neuen Kollegin bei einer Besichtigung ihre ganz eigenen Regeln erklärt.