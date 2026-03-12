Mobilfunk in Österreich wird teurer: So stark steigen Preise ab 1. April

Ab 1. April steigen in Österreich viele Mobilfunkpreise. Grund dafür sind sogenannte Wertsicherungsklauseln in bestehenden Verträgen. Je nach Anbieter und Tarif kann die monatliche Grundgebühr um bis zu 6,5 Prozent steigen.

Die Preiserhöhung kann heuer zwischen etwa einem und bis zu 6,5 Prozent liegen.

Viele Mobilfunkkunden müssen sich ab 1. April auf höhere Kosten einstellen. Zahlreiche Anbieter passen ihre Tarife erneut an die Inflation an. Grundlage dafür sind sogenannte Wertsicherungsklauseln, die in vielen bestehenden Verträgen enthalten sind.

Anpassung an die Inflation

Die jährliche Anpassung orientiert sich am Verbraucherpreisindex von Statistik Austria. Dieser dient den Mobilfunkunternehmen als Grundlage, um monatliche Grundgebühren entsprechend der allgemeinen Preisentwicklung zu erhöhen, so aus einem Bericht der Heute. Schätzungen zufolge sind mehr als die Hälfte der Mobilfunktarife in Österreich von dieser Regelung betroffen. Wie stark die Preise steigen, hängt vom jeweiligen Anbieter und vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ab.

So passen die verschiedenen Anbieter die Tarife an: Bei A1 werden etwa die Grundentgelte vieler Tarife um 3,5 Prozent angehoben. Die Anpassung betrifft unter anderem Produkte der Marken A1, bob und RedBull Mobile.

Auch Magenta erhöht mit April die monatliche Grundgebühr vieler Tarife um bis zu 3,5 Prozent. Zusatzpakete oder optionale Leistungen sind davon laut Unternehmen nicht betroffen.

Teilweise deutlich höhere Anpassungen

Bei Drei kann die Anpassung je nach Vertrag stärker ausfallen. Dort sind rund 60 Prozent der Kunden von der Wertsicherungsklausel betroffen. Da das Unternehmen im Jahr 2025 auf eine Indexanpassung verzichtet hatte, kann die Preiserhöhung heuer zwischen etwa einem und bis zu 6,5 Prozent liegen. Aber nicht alle Mobilfunkunternehmen setzen auf automatische Inflationsanpassungen. Mehrere virtuelle Anbieter, die kein eigenes Netz betreiben, verzichten weiterhin auf solche Klauseln. Dazu zählen etwa spusu, Hofer Telekom (HoT) oder Liwest Mobil. Auch beim Diskontanbieter yesss! ist derzeit keine jährliche Indexanpassung vorgesehen.

Kein Sonderkündigungsrecht

Für viele Kunden besonders relevant: Bei diesen Anpassungen handelt es sich nicht um klassische Preiserhöhungen, sondern um vertraglich vereinbarte Inflationsanpassungen. Deshalb besteht laut Gesetz kein außerordentliches Kündigungsrecht. Wer sich noch innerhalb der Vertragsbindung befindet, kann den Tarif daher in der Regel nicht vorzeitig kündigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 11:32 Uhr aktualisiert