7,7 Millionen Euro: Lotto-Spieler muss sich für sein Geld nicht melden

Ein Lotto-Spieler hat am gestrigen Mittwochabend, am 11. März 2026, im Alleingang den Sechsfachjackpot geknackt und ist damit um 7,7 Millionen Euro reicher. Das Geld bekommt er übrigens ganz egal ob er sich meldet oder nicht.

Der erste von drei Tipps hat einem Österreicher bei der Lotto-Ziehung am 11. März 2026 einen Millionenregen beschert.

7,7 Millionen Euro ist jener Sechser wert, den ein Österreicher am Mittwochabend, 11. März 2026, bei der Lotto-Ziehung geknackt hat. Gleich im ersten von drei Tipps waren bei ihm oder ihr die Zahlen 4, 14, 18, 25, 27 und 35 drauf, womit er oder sie zum Multimillionär wird. Auf den Gewinn muss nun aber noch vier Wochen gewartet werden, es gilt die Reklamationsfrist abzuwarten.

Lotterien erklären, wie der Gewinnprozess nun abläuft

Die „Österreichischen Lotterien“ erklären gegenüber 5 Minuten nun jedenfalls, dass sich der Gewinner noch nicht gemeldet hätte. „Da der Gewinn via win2day erzielt wurde, muss er/sie sich dazu theoretisch auch nicht direkt an uns wenden. Der Gewinn wird nach der vierwöchigen Reklamationsfirst automatisch an das eingetragene Bankkonto angewiesen“, so die Lotterien weiter.

Lotto-Ziehung äußerst ereignis- und gewinnreich

Bei der Ziehung wurden übrigens 5,9 Millionen Tipps abgeben und der geknackte Sechsfachjackpot war der 20. seiner Art in der 40-jährigen Lotto-Geschichte, verrät man außerdem. Generell war die Ziehung vom Mittwoch eine besonders ereignis- und gewinnreiche. So wurde etwa auch der LottoPlus-Sechser geknackt, beim Joker gab es überhaupt gleich zwei Gewinne im ersten Gewinnrang. Alles dazu auch hier: Sechsfachjackpot geknackt: Lotto-Spieler räumt 7,7 Millionen Euro ab. Die gezogenen Zahlen findet ihr in der folgenden Infobox.