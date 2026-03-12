Millionen Stunden umsonst: Österreicher arbeiten wieder viel gratis

Laut Österreichischem Gewerkschaftsbund (ÖGB) haben die Österreicher im Vorjahr fast 46 Millionen Stunden lang umsonst gearbeitet. Dabei handelt es sich um Über- und Mehrstunden, die nicht abgegolten wurden.

45,9 Millionen Über- und Mehrstunden wurden den Österreichern 2025 nicht bezahlt oder durch Zeitausgleich abgegolten, so der ÖGB.

Die Kritik des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) und deren Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth ist groß. Der Grund: „Ein enormer Teil der geleisteten Arbeit bleibt unbezahlt und Menschen, die Überstunden leisten und nichts dafür bekommen, werden systematisch um ihren Lohn gebracht.“

Unbezahlte Überstunden: Österreichern entgehen 2,5 Milliarden Euro brutto

Die ÖGB hat Berechnungen auf Basis der Daten von Statistik Austria angestellt und ist auf 45,9 Millionen Über- und Mehrstunden gekommen, die nicht bezahlt oder durch Zeitausgleich kompensiert worden sind – von rund 170 Millionen Über- und Mehrstunden insgesamt. Zum Vergleich: 2024 waren es noch etwa 42,3 Millionen Stunden. Dadurch entgehen den Beschäftigten laut ÖGB knapp 2,5 Milliarden Euro an Bruttoentgelt. Die Statistik vom Vorjahr findet ihr unter anderem hier: Unbezahlt: Österreicher arbeiten Millionen Überstunden umsonst.

Auch Staat „verliert“ Geld durch unbezahlte Überstunden

Doch nicht nur die Österreicher verlieren dadurch viel Geld, auch der Staat schaut durch die Finger. Dabei würde die angespannte Budgetlage, die 1,23 Milliarden Euro an Steuern und Beiträgen, die dadurch in die Kassen gespült würden, gut vertragen. „Angesichts der angespannten Budgetsituation sind das gewaltige Summen, die dem öffentlichen Haushalt dadurch fehlen“, gibt Schuberth zu bedenken.

„Wahre Leistungsträger leisten tagtäglich Mehr- und Überstunden“

Wie die Arbeiterkammer (AK) erklärt, hätten Österreichs Beschäftigte im Vorjahr insgesamt rund 170 Millionen Überstunden geleistet, 45,9 Millionen davon eben unbezahlt. „Dieser Lohnraub muss endlich gestoppt werden“, fordert daher auch Ines Stilling, Leiterin des Bereich Soziales der AK Wien. Wirtschaftsvertreter würden „ständig“ fordern, dass mehr gearbeitet werden soll. Tatsächlich würden „die wahren Leistungsträger dieses Landes tagtäglich Mehr- und Überstunden“ leisten, die eben nicht abgegolten werden, so die Kritik der AK.

„Wer ständig Leistung einfordert, muss sie auch entsprechend bezahlen“

Im Regierungsprogramm haben die drei Parteien festgehalten, dass die Überstunden hierzulande auch bezahlt werden sollten – oder eben durch Zeitausgleich ersetzt. Das würde eben auch die Staatskasse deutlich entlasten. Die wichtigen Maßnahmen sollen nun auch rasch umgesetzt werden, fordert die AK. Und Stilling abschließend: „Wer ständig Leistung einfordert, muss sie auch entsprechend bezahlen. Derzeit ist die Wahrscheinlichkeit, kontrolliert zu werden, viel zu gering. Deshalb müssen die zuständigen Kontrollbehörden, insbesondere die Finanzpolizei, finanziell und personell besser ausgestattet werden. Zudem braucht es wirkungsvolle Sanktionen gegen Kontrollvereitelung und eklatante Unterentlohnung.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 12:32 Uhr aktualisiert