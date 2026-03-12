Inhaber verstorben: Firma schlittert ohne Führung in Insolvenz

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) nun berichtet, wurde über das Vermögen der Verlassenschaft des ehemaligen Inhabers der "Wolff Warenhandel e.U." das Konkursverfahren eröffnet.

Vom Konkurs sind laut KSV1870 acht Dienstnehmer betroffen, die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt aktuell rund 1,3 Millionen Euro. das Konkursverfahren wurde am Landesgericht Feldkirch am 12. März 2026 eröffnet. Als Grund für die Pleite wird etwa die „anhaltend negative Geschäftsentwicklung“ angegeben. Auch durch das veränderte Kundenverhalten seien „nachhaltig erhebliche Verluste verzeichnet“ worden, so der KSV1870. Außerdem war das Unternehmen, seit der Inhaber verstorben ist, auch ohne Leitung. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 28. Mai 2026 am Landesgericht Feldkirch statt.