0 statt 105.000 Euro: Österreicher geht bei Lotto-Ziehung leer aus

Ein Österreicher hätte bei der Lotto-Ziehung vom 11. März 2026 die richtigen Joker-Zahlen am Wettschein gehabt, hat den Joker aber nicht mitgespielt - und fällt so quasi um 105.000 Euro um. So hat es nur zwei Gewinner gegeben.

105.000 Euro hätte der Österreicher gewinnen können, am Ende ging er oder sie leer aus.

Die Lotto-Ziehung vom Mittwoch, 11. März 2026, hatte gleich mehrere Großgewinne parat. Neben dem ersten Sechsfachjackpot des Jahres, der von einem win2day-Spieler geknackt worden ist, hat es auch zwei Joker-Gewinner gegeben. Beinahe wären es drei gewesen, der Gewinn hätte sich dementsprechend für die beiden verringert.

Drei Joker-Gewinner, nur zwei bekommen Geld

Am Ende des Tages war am dritten potentiell gewinnbringenden Tippschein nämlich nicht das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Damit können sich ein Ober- und ein Niederösterreicher über jeweils 157.000 Euro freuen. Der dritte Spielteilnehmer hat damit auch mehr oder weniger freiwillig auf fast 105.000 Euro „verzichtet“. Die beiden „Ja“-Tipps wurden laut „Österreichischen Lotterien“ jeweils mit einem Quicktipp erzielt.

33 Menschen sagten „Nein“ zum Joker

Übrigens geschieht ist das kein einzigartiger Fall, dass jemand das „Ja“ beim Joker nicht ankreuzt, aber die richtigen Zahlen am Gewinnschein gehabt hätte. Tatsächlich war das im Vorjahr bei 33 Menschen hierzulande der Fall, wie die „Lotterien“ gegenüber 5 Minuten Anfang des Jahres erklärten. Alles dazu etwa hier: 33 Nein-Sager sehen von „ihrem“ Hauptgewinn keinen Cent. Insgesamt kreuzen rund 20 Prozent der Lotto-Spieler nicht das „Ja“ an, aus einer früheren 5 Minuten-Anfrage geht hervor, dass etwa auf 30 Prozent der Wettscheine über alle Spiele hinweg das „Ja“ nicht angekreuzt ist.