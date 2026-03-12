Mediashop-Insolvenz: „Bereits in den ersten Tagen war festzustellen…“

Vor knapp zwei Wochen wurde bekannt, dass die Mediashop GmbH, ein Pionier des Teleshoppings in Österreich, insolvent ist. Nun hat der Insolvenzverwalter die Schließung des Unternehmens beantragt.

Es handelt sich durchaus um eine der größeren Pleiten in den vergangenen Wochen. Immerhin zählt die Mediashop GmbH hierzulande seit dem Gründungsjahr 1999 zu den führenden Anbietern bei der Entwicklung und Vermarktung innovativer Produktlösungen, die man oft auch via Fernsehspots verkaufte. 162 Mitarbeiter und rund 459 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen, die Passiva liegen bei rund 45 Millionen Euro. Alles dazu auch hier: Mediashop GmbH: Pionier des Teleshoppings in Insolvenz geschlittert.

Verwalter: Es sei „mit weiteren Insolvenzeröffnungen zu rechnen“

Schon in den ersten Tagen sei dann jedenfalls festzustellen gewesen, „dass wesentliche Vertriebsgesellschaften ebenfalls insolvenzgefährdet sind und in weiterer Folge mit weiteren Insolvenzeröffnungen zu rechnen sein wird“, heißt es im Antrag des Verwalters. Betroffen sollen etwa auch die Muttergesellschaft sowie einige Tochtergesellschaften der Schuldnerin sein. Dadurch ist mit einer Zahlung deren Außenstände nicht zu rechnen, was zu fehlenden Einnahmen führen würde. Ursprünglich sei allerdings mit ebenjenen Eingängen gerechnet worden.

Warum die Fortführung der Mediashop GmbH laut Insolvenzverwalter nicht möglich ist

Bei der Fortführung des Unternehmens würde das schließlich unweigerlich zu einer Liquiditätsunterdeckung führen, welche nicht mehr beseitigt werden könnte, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Eine Erfüllung des Sanierungsplans sei demnach nicht möglich und bei der Suche nach einem strategischen Partner sei die Schuldnerin bisher nicht erfolgreich gewesen. Der Insolvenzverwalter rechnet daher weder mit einer Sanierung des Unternehmens noch mit einer Veräußerung als Ganzes.

Wie es mit der Mediashop GmbH nun weitergeht

Nun bleibt die insolvenzgerichtliche Schließung und eine etwaige Rückziehung des Sanierungsplans durch die Schuldnerin abzuwarten, so der AKV weiter. Dies dürfte tatsächlich geschehen sein, wie es in einer Aussendung heißt. Denn: „Trotz positiver Signale der Stakeholder konnten die Beiträge nicht in ausreichender Höhe und Geschwindigkeit erzielt werden.“ Das Vermögen wird nun vom Insolvenzverwalter bestmöglich verwertet und offene Forderungen einbringlich gemacht. Ein allfälliges Masseguthaben ist am Ende des Verfahrens dann als Verteilungsquote an die Gläubiger auszuschütten. Seitens der Anwaltskanzlei „Kosch & Partner Rechtsanwälte GmbH“, die Mediashop vertreten, seien jedenfalls Interessenten bereits aufgrund des eingeleiteten Investorenprozesses vorhanden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.03.2026 um 14:56 Uhr aktualisiert