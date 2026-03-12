Unfall-Tragödie in Bad Hofgastein: 19-Jährige stirbt im Krankenhaus

Auf der Gasteiner Bundesstraße (B167) hat sich vor wenigen Tagen, am Nachmittag des 8. März 2026, ein schwerer Unfall ereignet. Wie nun bekannt wurde, ist die 19-jährige Autofahrerin verstorben.

Die 19-Jährige wurde erst ins Krankenhaus geflogen, ist drei Tage später dann verstorben.

Die 19-Jährige aus St. Johann (Pongau, Salzburg) war mit ihrem 21-jährigen Freund aus Bad Gastein auf der B167 in Richtung Süden unterwegs. Auf der Geraden zwischen Harbach und Laderding (Gemeinde Bad Hofgastein) ist sie dann plötzlich aus unbekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geraten und hat den entgegenkommenden vollbesetzten Reisebus touchiert.

Auto blieb am Dach liegen

Dieser wich zwar noch nach rechts auf die Straßenböschung aus, konnte den Unfall jedoch nicht mehr verhindern. Das Auto schleuderte in weiterer Folge nach rechts über die Fahrbahn hinaus und weiter hinunter auf das angrenzende Feld. Dabei überschlug es sich und blieb am Dach liegen.

19-Jährige im Krankenhaus verstorben

Der Rettungshubschrauber hat die 19-Jährige ins Uniklinikum Salzburg geflogen, der 21-jährige Beifahrer wurde ins Klinikum nach Schwarzach gebracht. Wie die Polizei nun erklärt, ist die 19-Jährige am 11. März 2026 im Krankenhaus in Salzburg ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Unfallhergang ist weiter Gegenstand laufender Ermittlungen.