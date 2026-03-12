Foto am Handy überführt Täter nach Parkhaus-Coup

Nach einem Einbruch in einen Kassenautomaten in Schärding im Jänner konnten zwei Verdächtige ausgeforscht werden. Entscheidend war die enge Zusammenarbeit der österreichischen Polizei mit Ermittlern aus Deutschland.

Die Klärung eines Einbruches in einen Kassenautomaten im Stadtgebiet von Schärding in Oberösterreich gelang aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Polizeieinheiten aus Deutschland. Zwei vorerst unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden des 12. Jänner 2026 mit einer Flex bzw. einem Brecheisen einen Kassenautomaten in einem Parkhaus auf und stahlen daraus Bargeld. Ein Anwohner wurde Zeuge der Tat und verständigte den Notruf. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Unbekannten entkommen.

Spuren führten nach Deutschland

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass das Polizeipräsidium Niederbayern gemeinsam mit der Bundespolizeiinspektion Passau Ermittlungen in gleich gelagerten Fällen führte. Den deutschen Behörden gelang es auch, die beiden festzunehmen. Bei den Ermittlungen über das Gemeinsame Zentrum Passau stellte sich rasch heraus, dass die Festgenommenen auch hinsichtlich der Tat in Schärding dringend tatverdächtig sind. Auf dem Mobiltelefon eines Beschuldigten fanden die Ermittler unter anderem ein Foto des Parkhauses in Schärding. Dem Betreiber entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich.