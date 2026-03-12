In Insolvenz geschlittert: Unternehmer schuldet ÖGK 6.000 Euro

Wie sowohl der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) als auch der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichten, wird über das Vermögen von "Erdogan Muzaffer Fenster- und Sonnenschutz", ein Konkursverfahren eröffnet.

Der Schuldner war selbstständig im Bereich Fenster- und Sonnenschutz in Vorarlberg tätig, aktuell betreibt er ein Caféhaus. Warum er in die Insolvenz geschlittert ist, ist aktuell jedenfalls noch unbekannt, so AKV. Laut KSV1870 ist ein Mitarbeiter und zwei Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die Gesamtforderungen liegen aktuell bei 6.031,79 Euro, laut AKV handelt es sich dabei um die Forderung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Was jetzt weiter geschieht

Sobald eine Inventarisierung sowie die Schätzung eines vom Insolvenzverwalter noch zu bestellenden Gutachters vorliegt, könne der genaue Wert des im schuldnerischen Unternehmen befindlichen Anlage- und Umlaufvermögens eruiert werden. Auch sind offene Forderungen noch auf deren Werthaltig- und Einbringlichkeit hin zu überprüfen. Derzeit ist ungewiss, ob das Unternehmen weiter bestehen kann. Wenn es noch nicht geschlossen wurde, wird bei der Berichtstagsatzung dann entschieden, ob eine Fortführung und dementsprechend auch ein Sanierungsplanantrag möglich ist.