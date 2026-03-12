152 km/h statt 100: Dornauer verliert Führerschein auf A1

Auf der A1 bei Tiefgraben stoppte die Polizei am Donnerstag einen Autofahrer mit 152 km/h statt erlaubter 100. Der Führerschein wurde sofort abgenommen. Laut Medien soll es sich um Georg Dornauer handeln.

Eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung hat am Donnerstagvormittag, 12. März 2026, auf der A1-Westautobahn für einen Polizeieinsatz gesorgt. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen führten im Gemeindegebiet von Tiefgraben Lasermessungen durch. Der Grund: In diesem Abschnitt gilt erst seit Kurzem eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h. Genau dort fiel ein Fahrzeug besonders auf.

Deutlich zu schnell unterwegs

Gegen 10.40 Uhr passierte ein Auto die Messstelle mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. Laut Polizei wurde das Fahrzeug mit 152 km/h nach Abzug der Messtoleranz gemessen. Die Beamten stoppten den Wagen kurz darauf im Bereich einer Betriebsumkehr. Dort führten sie eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.

Führerschein vorläufig abgenommen

Für den Lenker hatte der Verstoß unmittelbare Folgen. „Nach einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung kam es am Vormittag des 12. März 2026 auf der A1-Westautobahn zu einer vorläufigen Führerscheinabnahme“, erklärt die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Der 43-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Innsbruck-Land musste seinen Führerschein sofort abgeben und wird angezeigt. Brisant: Laut Medienberichten soll es sich bei dem angehaltenen Lenker um den Tiroler Landtagsabgeordneten Georg Dornauer handeln. Dornauer erklärte gegenüber der „Kronen Zeitung„, dass er gerade auf die Autobahn aufgefahren sei und während eines Überholmanövers die 100-km/h-Beschränkung offenbar übersehen habe. Ihm tue der Fehler leid, eine gefährliche Situation habe es seiner Ansicht nach nicht gegeben. Die Konsequenzen müsse er nun für rund zwei Wochen tragen.