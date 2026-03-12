Vom Immobilien-Tycoon zum Tischler? Benko hat sich beworben

Nachdem er mit der Signa in die Milliarden-Pleite geschlittert ist, sitzt René Benko derzeit in der Justizanstalt Innsbruck ein. Dort übt er sich dem Vernehmen nach als Tischler.

Wie der „Trend“ nun berichtet, hat sich Benko in der Justizanstalt um einen Platz in der Tischlerei beworben, das Ansuchen wurde offenbar auch genehmigt. In der Justizanstalt in Innsbruck sitzt der ehemalige Immobilien-Tycoon in U-Haft – und das seit mittlerweile mehr als einem Jahr, regelmäßig wird diese auch verlängert, so etwa auch zuletzt bis April. Bisher war Benko nahezu durchgehend mit der Bearbeitung des Strafaktes beschäftigt, nun scheint er wieder etwas mehr Zeit zu haben und möchte diese offenbar auch produktiv nutzen.