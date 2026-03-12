Hunderte Euro extra: Tausende Österreicher werden an Erfolg beteiligt

Wie auch schon in den Vorjahren, werden Österreichs Postler auch heuer wieder finanziell am Unternehmenserfolg beteiligt, wie man seitens der Pressestelle gegenüber 5 Minuten exklusiv bestätigt.

Am heutigen Donnerstag, 12. März 2026, hat die Österreichische Post die Bilanz für das Vorjahr veröffentlicht. Demnach hätten sich strukturelle Trends im internationalen Brief- und Paketmarkt fortgesetzt, die Digitalisierung und der Kostendruck bei privaten wie öffentlichen Kundengruppen führte daher auch zu rückläufigen Brief- und Werbemengen. Die wachsenden Paketmärkte waren weiterhin von intensivem Wettbewerb geprägt. Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post, meint dennoch: „Trotz eines herausfordernden Marktumfelds und der positiven Sondereffekte im Vorjahr zeigte die Österreichische Post im Geschäftsjahr 2025 eine solide operative Entwicklung.“ Das Paketwachstum habe man fortgesetzt, am Privatkunden-Paketmarkt bleibt man mit 63 Prozent klarer Marktführer.

©Österreichische Post AG Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post, sieht eine „solide, operative Entwicklung“.

Postler bekommen lohnsteuerfreie 836 Euro extra

Am Unternehmenserfolg beteiligt man seit vielen Jahren auch immer wieder die Postler. Im Jahr 2024 wurden 813 Euro pro Vollzeitkraft ausgeschüttet, 2025 waren es dann 836 Euro. Und auch dieses Jahr werden die Mitarbeiter der Post wieder beteiligt, es bleibt bei 836 Euro pro Person, wie man seitens der Post auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilt. Dazu braucht es nur noch die Zustimmung der Hauptversammlung im April, die es in den vergangenen Jahren aber immer gegeben hat.

Wer wie viel Anspruch auf die Extra-Zahlung der Post hat

Der Unternehmenserfolg bringt also auch Österreichs Postlern wieder etwas Extrageld in die Taschen. Und wie in den Vorjahren erfolgt die Auszahlung auch dieses Jahr wieder lohnsteuerfrei und im Mai oder Juni 2026. „Anspruchsberechtigt sind Mitarbeiter*innen der Post bzw. ausgewählter Tochterunternehmen, teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter*innen erhalten einen aliquotierten Betrag“, so die Post exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten.