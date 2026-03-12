dm-Mitarbeiter spenden über 10.000 Euro: „Besonders berührt uns…“

Mitarbeitende der dm Zentrale im "dialogicum" in Wals haben nun das Projekt "MutMachen" unterstützt. Im Rahmen der jährlichen Weihnachtsfeier sind nämlich 10.229 Euro an Spenden zusammengekommen.

Von links: Julia Lang, Mitarbeiterin bei dm Österreich und freiwillige Mentorin beim Projekt MutMachen und Maximilan Rainer, Betriebsrat für Angestellte bei dm Österreich, mit Annika Wild, Standortkoordinatorin Pinzgau für MutMachen und Ljubica Zuparic, Projektleiterin und Koordinatorin bei MutMachen.

Das Projekt „MutMachen“ richtet sich an junge Menschen bis 21 Jahre, die aufgrund ihrer Lebensumstände vor besonderen Herausforderungen stehen, wozu etwa Armut, schwierige familiäre Situationen oder der Verlust kultureller Wurzeln zählt. Diesen Kindern und Jugendlichen sollen schließlich freiwillige Mentoren langfristig zur Seite gestellt werden, die ihnen Stabilität, Vertrauen und Unterstützung schenken. Wie dm in einer Aussendung selbst mitteilt, übertreffe die diesjährige Spendensumme „alle Erwartungen“.

„Wir sind immer noch überwältigt“

Ljubica Zuparic, Projektleiterin und Koordinatorin von „MutMachen“, zeigt sich jedenfalls tief bewegt: „Wir sind immer noch überwältigt und unglaublich dankbar für die großzügige Unterstützung. Besonders berührt uns, dass diese Summe ausschließlich durch das Engagement der Mitarbeitenden des dm dialogicum möglich wurde. Dieses Zeichen von Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit bedeutet uns sehr viel.“ Auch Maximilian Rainer, Betriebsrat der Angestellten bei dm Österreich sieht „ein wunderbares Engagement, das nachhaltig Gutes bewirkt“.