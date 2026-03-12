Skip to content
Ein 44-jähriger Skifahrer hat sich in Ischgl verletzt.
12/03/2026
Skifahrer (44) verletzt sich bei Sturz in Ischgl schwer

Donnerstagvormittag, am 12. März 2026 gegen 9.30 Uhr, hat ein 44-jähriger Ungar im Skigebiet von Ischgl (Tirol) die Kontrolle über seine Skier verloren. Er musste schließlich verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.

Im Skigebiet von Ischgl hat der Mann die Kontrolle über seine Skier verloren, wie die Polizei berichtet. Anschließend stürzte er, rutschte über den Pistenrand hinaus und blieb erst nach knapp 30 Metern schwer verletzt dort liegen. Ein Pistenretter setzte die Rettungskette in Gang, der 44-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zams geflogen.

