Museumsbahn erfasst Hundebesitzerin – Frau verletzt

Schreckmoment im Gemeindegebiet von Garsten (Bezirk Steyr-Land): Eine 53-jährige Hundebesitzerin wurde am Donnerstagnachmittag von der Steyrtal-Museumsbahn erfasst. Die Frau erlitt dabei leichte Kopfverletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, dem 12. März 2026, gegen 15.50 Uhr. Ein 32-Jähriger aus dem oberösterreichischen Bezirk Linz-Land war mit der Steyrtal-Museumsbahn auf einer Streckenkontrollfahrt unterwegs. Im Gemeindegebiet von Garsten bemerkte er eine 53-jährige Frau, die sich mit ihrem freilaufenden Hund im Bereich der Gleise aufhielt.

Pfeifsignal wahrgenommen

Der Lokführer gab daraufhin ein Pfeifsignal ab, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Frau nahm das Signal auch wahr. In diesem Moment beugte sie sich jedoch nach vorne, um ihren Hund anzuleinen. Dabei ragte ihr Kopf über die Bahngleise.

Notbremsung eingeleitet

Der 32-jährige Lokführer reagierte sofort und leitete eine Notbremsung ein. Trotzdem konnte er den Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern. Nach dem Unfall kümmerte sich der Lokführer sofort um die Verletzte und leistete Erste Hilfe. Anschließend verständigte er die Rettungskräfte. Die 53-Jährige wurde mit leichten Kopfverletzungen ins Krankenhaus Steyr gebracht.