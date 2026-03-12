Sonne und bis zu 19 Grad: Der Frühling zeigt sich am Freitag in Österreich

Der Freitag, 13. März 2026, bringt in Österreich ruhiges und mildes Wetter. „Schwacher Zwischenhocheinfluss und eine südwestliche Höhenströmung sorgen tagsüber für sonniges, mildes und niederschlagsfreies Wetter“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Wind weht überwiegend aus südlichen Richtungen, in einigen Föhntälern sowie am Alpenostrand und im östlichen Flachland frischt er zeitweise lebhaft auf. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen minus 2 und plus 6 Grad, am Nachmittag werden frühlingshafte 14 bis 19 Grad erreicht.