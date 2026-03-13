SPAR will weiter expandieren: Was der Supermarkt-Riese jetzt vorhat

Nachdem sich SPAR im Jänner 2026 von Hervis getrennt hat, möchte man sich nun auf das Hauptgeschäft, den Lebensmittelhandel, fokussieren. Was noch so ansteht, erfahrt ihr hier bei uns.

3.326 Handelsstandorte in Österreich und fünf Nachbarländern und ein Verkaufsumsatz von 22,3 Milliarden Euro – damit bilanziert der Supermarkt-Riese SPAR im Jahr 2025. Insgesamt hat man so ein Gesamtwachstum über die Geschäftsfelder Lebensmittelhandel, Sportfachhandel und Shoppingcenter von plus vier Prozent erwirtschaftet. In Summe hatte SPAR nicht weniger als 93.000 Mitarbeiter, wovon knapp 51.000 in Österreich angestellt waren. Im Vorjahr hat man 33 neue Standorte in fünf Ländern eröffnet und etwa auch den ARKADIA Retail-Park in Slowenien zugekauft.

SPAR trennt sich von Hervis, möchte sich auf Lebensmittelhandel fokussieren

Nachdem davor bereits gemunkelt wurde, kam es dann Ende Jänner 2026 zum Paukenschlag: SPAR trennte sich von Hervis, dieser wird nun von Snipes-Gründer Sven Voth und Udo Schloemer, Gründer der Factory Berlin, geführt. Alles dazu hier: Jetzt fix: SPAR verkauft Hervis, was das nun bedeutet. Fortan möchte man sich beim Supermarkt-Riesen auf den Lebensmittelhandel fokussieren und weiter expandieren. Außerdem sollen Handelsflächen innovativ und nachhaltig entwickelt werden. Aktuell läuft etwa die Eingliederung von 25 Unimarkt-Standorten.

SPAR arbeitet an Vorbereitung zur Senkung der Mehrwertsteuer

Ebenfalls wird die Kooperation mit SPAR express-Tankstellenshop-Partnern weiter vorangetrieben. Stand Ende 2025 hatte man bereits 113 solcher Shops. Konzentrieren möchte man sich außerdem auf die weitere Expansion vor allem in Kroatien und Norditalien. Und: 2026 steht laut einer Aussendung auch die Expansion mit selbstständigen SPAR-Kaufleuten am Plan. Derzeit würde man jedenfalls an der Vorbereitung zur Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Produkte arbeiten. Alles zu dieser Regierungsmaßnahme könnt ihr etwa hier nachlesen: Ab Juli: Diese Lebensmittel werden in Österreich günstiger.