Zwischenfall bei Landung: Flugzeug legt Flughafen Innsbruck kurz lahm

Reifenplatzer bei der Landung: Ein Kleinflugzeug blieb am Abend am Flughafen Innsbruck auf der Rollbahn stehen. Die beiden Piloten blieben unverletzt, der Flugbetrieb musste kurzzeitig unterbrochen werden.

Bei der Landung eines Kleinflugzeugs im Rahmen eines Übungsfluges platzte am Donnerstagabend ein Reifen, wodurch das Flugzeug am Flughafen Innsbruck manövrierunfähig wurde und die Start- und Landebahn kurzzeitig gesperrt werden musste.

Am Donnerstagabend, dem 12. März befanden sich zwei Piloten im Alter von 39 und 53 Jahren mit einem Kleinflugzeug im Zuge einer Fluglehrerausbildung auf Übungsflug. Gegen 18.15 Uhr setzte das Luftfahrzeug auf der Start- und Landebahn des Flughafens Innsbruck zur Landung an, wobei unmittelbar nach der Landung ein Reifen platzte und das Luftfahrzeug in weiterer Folge auf der Rollbahn zum Stillstand kam. Die alarmierte Betriebsfeuerwehr des Flughafens Innsbruck führte die Sicherungsmaßnahmen durch und schleppte das Luftfahrzeug ab. Die beiden Piloten blieben unverletzt.

Bahn für restlichen Flugverkehr gesperrt

Aufgrund des Vorfalls musste die Bahn für ca. 20 Minuten für den restlichen Flugverkehr gesperrt werden. Durch den Vorfall entstand am Luftfahrzeug ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck, sowie die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes wurden verständigt. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 06:24 Uhr aktualisiert