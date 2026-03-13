Brutale Szene am Sparkassenplatz: Schlag lässt Mann auf Asphalt krachen

Am Donnerstag, dem 12. März 2026 kam es gegen 17 Uhr in Dornbirn in Vorarlberg am Sparkassenplatz zu einem Raub eines Mobiltelefons sowie von einer Packung Zigaretten.

Im Vorfeld des Raubes gingen die Beschuldigten (25 und 26 Jahre) zu Fuß vom Bahnhof Dornbirn in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Sparkassenplatzes kam ihnen dann das 26-jährige Opfer auf einem E-Scooter entgegen. „Die beiden Beschuldigten hielten das Opfer an und forderten die Herausgabe von Zigaretten. Als das Opfer angab, keine dabei zu haben, schlug der 26-jährige Beschuldigte dem Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, worauf dieses ungebremst mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufprallte und anschließend bewusstlos liegen blieb. Folglich durchsuchte der Beschuldigte das am Boden liegende Opfer nach Wertgegenständen und nahm dessen Mobiltelefon sowie eine Packung Zigaretten an sich“, berichtet die Polizei.

Bekannte eilte Opfer zu Hilfe

„Der Vorfall wurde von einem zufällig anwesenden Bekannten des Opfers festgestellt, worauf es zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung mit den Beschuldigten kam, da er Bekannte dem Opfer zur Hilfe eilte. Im Zuge dieser Auseinandersetzung verlor der Beschuldigte das bereits geraubte Mobiltelefon des Opfers. Beide Beschuldigten flüchteten in der Folge vom Vorfallsort“, berichtet die Polizei.

26-Jähriger erlitt Gehirnerschütterung und Prellungen

Eine weitere Zeugin, welche den Vorfall ebenfalls beobachtete, verständigte den Notruf und verfolgte die flüchtenden Täter, wodurch die beiden Beschuldigten recht zeitnah nach der Tat vorläufig festgenommen und zum Sachverhalt befragt werden konnten. Das Opfer wurde vor Ort durch den Notarzt erstversorgt und anschließend mit der Rettung in das Krankenhaus Dornbirn verbracht. Es erlitt eine Gehirnerschütterung sowie Prellungen im Kopf- bzw. im Bereich des Oberkörpers.