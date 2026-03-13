Alarmierende Zahl: 121.930 junge Menschen ohne Arbeit oder Ausbildung

Mehr als jeder achte junge Mensch in Österreich steht ohne Job oder Ausbildung da. Eine neue Analyse von Statistik Austria zeigt eine besorgniserregende Entwicklung.

Eine aktuelle Analyse von Statistik Austria, die auf Basis des bildungsbezogenen Erwerbskarrierenmonitorings (BibEr) erstellt wurde und in die die Zahlen für 2009 bis 2023 einbezogen wurden, zeigt: In Österreich waren zum Stichtag (31. Oktober 2023) 121.930 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren weder in Ausbildung noch in Arbeit. Auch nahmen sie an keiner Schulung des Arbeitsmarktservice (AMS) teil. Damit lag der Anteil sogenannter NEET-Jugendlichen im Jahr 2023 bei 12,9 Prozent – und damit leicht über dem Wert von 2022 (12,8 Prozent).

Was bedeutet „NEET“? Als NEETs werden Jugendliche bezeichnet, die sich weder in Erwerbstätigkeit noch in schulischer oder beruflicher Ausbildung oder Weiterbildung befinden (NEET: not in employment, education or training). In Anlehnung an entsprechende nationale und internationale Definitionen gilt in BibEr eine Person als NEET, wenn sie älter als 15 Jahre ist, laut abgestimmter Erwerbsstatistik zum Stichtag 31.10. des jeweiligen Jahres einen Hauptwohnsitz in Österreich aufweist, sich nicht in Erwerbstätigkeit, formaler Bildung oder AMS-Schulung befindet und keine Pension bezieht. (Quelle: Statistik Austria)

Jede zweite betroffene Person hat Migrationshintergrund

Die Struktur der NEETs in Österreich hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Während früher mehr Frauen betroffen waren, ist das Geschlechterverhältnis heute nahezu ausgeglichen. Auffällig ist laut Statistik Austria vor allem der steigende Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Hatten 2009 noch rund 39 Prozent der NEETs einen solchen Hintergrund, trifft das inzwischen auf mehr als jede zweite Person (51,8 Prozent) zu.

Viele haben maximal Pflichtschulabschluss

Auch beim Bildungsniveau zeigen sich Unterschiede: Mehr als die Hälfte der betroffenen Jugendlichen hat höchstens einen Pflichtschulabschluss. Gleichzeitig ist der Anteil jener mit abgeschlossener Lehre zurückgegangen. Dazu heißt es seitens Statistik Austria: „Der Anteil der Jugendlichen mit höchstens Pflichtschulabschluss ist seit 2009 von 51,9 % auf 54,7 % angestiegen, während der Anteil der NEET-Jugendlichen mit abgeschlossener Lehre um 6,1 Prozentpunkte auf 15,1 % gesunken ist.“

©Statistik Austria In einer Analyse der Statistik Austria wurden Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit in Österreich zwischen 2009 und 2023 betrachtet.

Wien hat die meisten NEETs

Nach Bundesland betrachtet verzeichnete Wien 2023 den höchsten NEET-Anteil an der 15- bis 24-jährigen Gesamtbevölkerung (17,7 %), gefolgt von Vorarlberg mit 14,9 %. Am niedrigsten war der Anteil in Oberösterreich (10,5 %). Im Vergleich zum Jahr 2009 ist der Anteil der NEETs in Wien (−2,1 Prozentpunkte) und Tirol (−1,2 Prozentpunkte) am stärksten gesunken, während er im Burgenland (+1,5 Prozentpunkte) und in Oberösterreich (+0,9 Prozentpunkte) gestiegen ist.

Mehrheit findet wieder Anschluss

Die Statistik zeigt allerdings auch eine positive Entwicklung: Rund sechs von zehn Jugendlichen sind zwei Jahre nach der Erfassung als NEET wieder in Ausbildung, Arbeit oder zumindest beim AMS vorgemerkt. „Gleichzeitig lässt sich eine Verfestigung des NEET-Status beobachten: Personen, die in 2 aufeinanderfolgenden Jahren als NEET eingestuft wurden, waren in den Folgejahren deutlich seltener in Ausbildung oder Erwerbstätigkeit“, so die Experten der Statistik Austria abschließend.