Ab September: ORF-Neuerung freut vor allem ältere Menschen

Eine neue Funktion beim ORF soll ab September 2026 die Verständlichkeit von Dialogen verbessern. Ab dann soll die Tonspur "Klare Sprache" an den Start gehen, freut sich nun die Präsidentin des Seniorenbundes.

Wie Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec in einer Aussendung erklärt, habe die ORF-Generaldirektorin nun bestätigt, dass ab September 2026 eine zusätzliche Tonspur beim öffentlichen Sender eingeführt werde – und zwar die „Klare Sprache“. Diese neue Funktion soll vor allem bei TV-Filmen und Fernsehspielen die Verständlichkeit von Dialogen verbessern. Viele Zuschauer hätten diese – etwa bei Produktionen wie dem Tatort – kritisiert, weiß man beim Seniorenbund.

©Ben Leitner Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec freut sich über die Einführung der „Klaren Sprache“ beim ORF.

Korosec: „Bedarf ist groß“

Mit dieser Tonspur werden störende Hintergrundgeräusche, Musik und andere akustische Elemente herausgefiltert, gesprochene Texte werden so deutlicher hörbar. Die neue Tonspur soll mit handelsüblichen Fernsehgeräten dann nutzbar sein. Und Korosec weiß: Der Bedarf ist groß. Eine Hörbeeinträchtigung gebe es laut Studien bei immerhin mehr als 25 Prozent der über 50-Jährigen, rund 40 Prozent der über 60-Jährigen und über 50 Prozent der über 70-Jährigen. „Verbesserte Sprachverständlichkeit im Fernsehen ist daher für viele Zuschauerinnen und Zuschauer wichtig“, so der Seniorenbund.

„Freue mich, dass der ORF unserer Forderung nachgekommen ist“

„Ich freue mich sehr, dass der ORF unserer Forderung nachgekommen ist und Dialoge ab September deutlicher und klarer für Seniorinnen und Senioren verständlich sein werden“, sagt Korosec. Und Heinz K. Becker, Vertreter der älteren Menschen im Publikumsrat, wertet die rasche Entscheidung des ORF als wichtigen Beitrag zu einem „ORF für alle“.