Weltcup, Messe, Rallye: Events sorgen für Staus in Teilen Österreichs

So wird im Montafon (Vorarlberg) etwa noch bis Sonntag, 15. März 2026, der Weltcup der FIS Ski und Snowboard Crosser stattfinden. Den größten Andrang erwartet der ARBÖ nun etwa am Sonntag. Um bequem mit den Öffis anzureisen, erhalten Besucher allerdings auch kostenlose Tickets für das VVV-Liniennetz, mit denen sie den Ärger etwas umgehen könnten.

Drei Messen in drei Landeshauptstädten

Ein regelrechter Messereigen wird in drei Landeshauptstädten für volle Straßen sorgen. Von 11. bis 15. März gastiert etwa die „Wohnen & Interieur 2026“ in Wien, der ARBÖ rät zur Anreise mit den Öffis. In Innsbruck läuft die Tiroler Frühjahresmesse noch bis 15. März. Thematisch geht es heuer unter anderem um Mobilität, eSports und Gaming, Garten und Grillen, Gesundheit und Wohlbefinden, Haushalt, Messeshopping, Freizeit und Reisen. Auch hier rät der ARBÖ zur Anreise mit den Öffis, weil Parkgelegenheiten rund um das Messegelände nur in geringer Anzahl zur Verfügung stehen. Schließlich findet auch noch der Linzer Autofrühling statt, wo am Samstag und Sonntag etwa 30.000 Besucher erwartet werden.

Rebenland Rallye in der Südsteiermark

In der Steiermark findet am heutigen Freitag und morgigen Samstag im Raum Leutschach in der Südsteiermark die Rebenland Rallye statt, wo 16 Sonderprüfungen über knapp 166 Kilometer am Programm stehen. Muss man durch die Region, sollte man mit lokalen Umleitungen und temporären Sperren rechnen. Der ARBÖ empfiehlt Besuchern eine frühe Anreise. Vor allem vor den Wertungsprüfungen komme es nämlich erfahrungsgemäß rasch zu Staus und Parkplatzengpässen.