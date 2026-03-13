Schock bei Bushaltestelle: 17-Jähriger von Auto erfasst

Zuerst unterhielt er sich noch mit einem Schulkollegen beim Warten auf den Bus, wenig später wurde er von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Ein junger Autofahrer, 19 Jahre alt, war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto in Richtung Seewalchen am Attersee unterwegs. Zum selben Zeitpunkt stand gerade der 17-Jährige in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich) an einer Bushaltestelle und unterhielt sich mit einem Schulkollegen. „Als sich der Linienbus an der gegenüberliegenden Seite der B151 näherte, dürfte der 17-Jährige losgelaufen sein, um diesen zu erreichen“, informiert die Polizei.

Jugendlicher gegen Windschutzscheibe geschleudert

Doch als er auf die Fahrbahn lief, kam es zu einem tragischen Unfall: Der Junge wurde vom Auto des 19-Jährigen erfasst, gegen die Windschutzscheibe geschleudert und auf der Motorhaube liegend noch ein paar Meter mitgenommen. Der Jugendliche wurde lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

