Diskussion um „neue“ Kassen: „Ich geh nicht einkaufen, um zu arbeiten“

Immer häufiger findet man in Österreichs Supermärkten neben den normalen Kassen auch Selbstbedienungskassen.

Während Lidl etwa bis 2028 in allen Märkten österreichweit auch Selbstbedienungskassen (SB-Kassen) anbieten möchte, wie man gegenüber 5 Minuten im Herbst des Vorjahres verraten hat, ist man bei HOFER noch in der Evaluierungsphase. Hierzulande gibt es bei HOFER (noch) keine solche Kassen, währenddessen stehen in mehr als 80 Filialen von Lidl bereits solche – zusätzlich zu den „normalen“ Kassen.

Wie die Selbstbedienungs-Situation bei SPAR und BILLA aussieht

Wir haben auch bei BILLA und SPAR diesbezüglich angefragt. Auch hier gibt es große Unterschiede. So hat BILLA etwa schon in etwa der Hälfte der 1.200 Märkten auch Selbstbedienungskassen, bei SPAR sind es bisher „nur“ eta 50 Standorte, wie die jeweiligen Pressestellen gegenüber 5 Minuten verraten. Bei SPAR mache man es generell „nur dort, wo genügend Platz ist und an Hochfrequenzstandorten wie zum Beispiel Bahnhöfen“. Bei BILLA möchte man durch Selbstbedienungskassen Kunden ein möglichst angenehmes und passendes Einkaufserlebnis bieten. Neue Kassen entstehen dort „wo sinnvoll bei Neu- und Umbauten“. Alles dazu auch hier: Selbstbedienung bei BILLA und SPAR: Wie steht es um die neuen Kassen?

5 Minuten-Leserin hat lieber Menschen an Kassen

Daraufhin haben die 5 Minuten-Leser unter dem Beitrag auf Social Media eifrig diskutiert und preis gegeben, was sie von den „neuen“ Kassensystemen halten. So meint eine Frau etwa, dass ihr Menschen an den Kassen lieber seien. Eine weitere fragt: „Kriegt der Kunde einen großen Rabatt, wenn er die Kassierer ersetzt?“ Eine 5 Minuten-Leserin findet, sie sei schon zu alt dafür, weshalb sie das „lieber nicht in Anspruch“ nehme.

Kundin hat „in jedem Geschäft so meine Lieblingskassierer“

„Der Kunde der Zukunft kassiert sich selbst ab. Muss der Kunde als nächstes auch noch nachräumen?“, fragt sich eine Facebook-Nutzerin. Eine Leserin meint auch: „Ich gehe ja nicht einkaufen, um zu arbeiten.“ Schließlich hat sich sogar eine Kassiererin, die seit 20 Jahren an der Kasse sitzt, gemeldet und spricht wohl die Ängste vieler aus: „Irgendwann habe ich keinen Job mehr. Ich unterstütze es nicht. Außerdem liebe ich den Kundenkontakt und lasse mir das nicht nehmen.“ In das selbe Horn bläst auch eine Kundin, die „in jedem Geschäft so meine Lieblingskassierer“ hat, mit denen sie einige Worte wechselt. „Einkaufen soll ja auch Spaß machen“, meint sie.

„Wenn ich es eilig habe, benutze ich gerne die SB-Kassa“

Obwohl sie in der Minderheit sind, gibt es aber auch positive Nachrichten und Meldungen zu den Selbstbedienungskassen. Ein Mann meint etwa: „Finde ich super. Da habe ich in der Mittagspause keine Wartezeit. Allgemein hat man beim Anstellen keine Wartezeit.“ Und ein weiterer Leser versteht die Aufregung nicht: „Wenn ich es eilig habe, benutze ich gerne die SB-Kassa.“ Seitens SPAR heißt es gegenüber 5 Minuten außerdem, dass das Feedback der Kunden prinzipiell gut sei. Je nach Standort würden 25 bis 50 Prozent die SB-Kassen auch nutzen. Auch bei BILLA meint man auf Nachfrage von 5 Minuten, dass die SB-Kassen „sehr gut“ angenommen würden.

