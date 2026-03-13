Kiloweise Drogen im Sportwagen: Ist 20-Jähriger Teil eines Netzwerks?

Zwei Kilo Drogen, Mobiltelefone, Bargeld, Pfeffersprays und ein Baseballschläger: Bei dieser Grenzkontrolle konnten die Beamten gemeinsam mit Hund "Denver" einen großen Fund machen.

Anfang Februar konnte ein 20-jähriger Iraker aus München (Deutschland) festgenommen werden. Bei einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung grenzüberschreitender Drogenkriminalität konnten die Beamten mithilfe des Diensthundes „Denver“ bei der Kontrolle des Sportwagens des Mannes einiges ans Licht bringen: Je ein Kilo Kokain und Marihuana sowie Mobiltelefone, Bargeld, Pfeffersprays und ein Baseballschläger. Der 20-Jährige wurde festgenommen.

U-Haft für jungen Iraker

„Darauffolgende Ermittlungen eröffneten den dringenden Verdacht, dass die Suchtmittel für den Verkauf im österreichischen Bundesgebiet bestimmt waren und der beschäftigungslose Iraker als Kurierfahrer für übergeordnete Strukturen im Ausland agiert hatte“, informiert die Polizei. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried wurde der Iraker in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert und die Untersuchungshaft verhängt.