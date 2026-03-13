Vorarlberger Baumeisterbetrieb in Insolvenz geschlittert

Von der Insolvenz sind laut Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) zwei Dienstnehmer und laut Alpenländischem Kreditorenverband auch vier Gläubiger betroffen. Das Unternehmen ist als Baumeisterbetrieb im Hochbau tätig. Laut AKV übersteigen dem Vermögensverzeichnis zufolge die offenen Forderungen jedenfalls die angegebenen Verbindlichkeiten. Ob diese allerdings auch einbringlich sind, müsse im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden.

Ursache der Insolvenz bisher unklar

Informationen über die Gründe der Ursache der Insolvenz liegen aktuell noch nicht vor. Diese und weitere verfahrensrelevante Details werden in den kommenden Tagen und Wochen nun in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter eruiert. Dieser hat schließlich auch zu entscheiden, ob eine Unternehmensfortführung möglich ist.