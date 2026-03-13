Ein Anruf, der Leben verändert: Sechs Jahre später wird Maximilian zum Lebensretter

Manchmal reicht eine einzige Entscheidung, um das Leben eines anderen Menschen zu verändern. Für Maximilian aus St. Pankraz in Oberösterreich begann diese Geschichte bereits vor sechs Jahren, als er sich online als Stammzellspender registrieren ließ. Damals war es ein Schritt, der nur wenige Minuten dauerte und im August 2025 bekam er dann den entscheidenden Anruf. Am anderen Ende der Leitung erfuhr er, dass seine Stammzellen für eine Patientin gebraucht werden.

„Ich bin wirklich froh, mich registriert zu haben“

Für Maximilian stand die Antwort sofort fest: Er wollte helfen. Nur wenige Monate später, am 18. November 2025, war es schließlich so weit. An diesem Tag spendete er seine Stammzellen und gab damit einer jungen Frau aus Westeuropa eine neue Chance auf Leben. Begleitet wurde er dabei von seiner Mutter, die ihn an diesem besonderen Tag unterstützte. Für Maximilian war die Erfahrung bewegend und zugleich eine Bestätigung seiner damaligen Entscheidung, sich registrieren zu lassen. Heute blickt er mit Dankbarkeit auf diesen Moment zurück. „Letztendlich bleibt mir nur zu sagen, dass ich wirklich froh bin, mich registriert zu haben und womöglich einen Menschen gerettet zu haben“, sagt er.