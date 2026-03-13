Langes Warten auf den Arzttermin: Das will Ministerin dagegen machen

Gesundheitsministerin Korinna Schumann möchte die Primärversorgungseinheiten (PVE) bis 2030 auf rund 300 ausbauen. Damit möchte man Wartezeiten verkürzen und medizinische Versorgung für alle rasch und wohnortnah ermöglichen.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann zeigt auf, welches Ziel man im Gesundheitssystem bis 2030 verfolgt.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann zeigt auf, welches Ziel man im Gesundheitssystem bis 2030 verfolgt.

„Viele Menschen warten zu lange auf einen Termin oder müssen privat zahlen. Mit dem Ausbau der Primärversorgung sorgen wir dafür, dass in Zukunft jede Patientin und jeder Patient rasch und wohnortnah versorgt wird, unabhängig vom Einkommen“, so Gesundheitsministerin Korinna Schumann. Alleine im April werden österreichweit fünf neue Primärversorgungseinheiten (PVE) ihren Betrieb aufnehmen, weitere Standorte sind entweder noch in Planung oder bereits im Aufbau, erklärt das Sozialministerium auch gegenüber 5 Minuten.

©zVg Eine Karte zeigt nun auch, welche PVE entstehen sollen (gelb) und wo bereits welche bestehen (grün).

„Verbessert Versorgung in Regionen spürbar“

Den Ausbau möchte man mit Hilfe des Gesundheitsreformfonds schaffen, durch den jährlich 500 Millionen Euro gezielt zur Stärkung des Gesundheitssystems eingesetzt werden können. Das Geld fließt aber nicht nur in den Ausbau der PVE sondern auch in neue Versorgungsangebote in den Regionen. „Wir investieren über den Gesundheitsreformfonds gezielt in die Primärversorgung und Prävention. Das verbessert die Versorgung in den Regionen spürbar und verkürzt die Wartezeiten“, erklärt Schumann weiter. Mit den PVE möchte man auch dem Trend in Richtung Privatärzten und weg von Kassenärzten entgegenwirken.

Wartezeiten beim Arzt: Wie ist deine Erfahrung? Trifft voll zu – ich warte oft wochenlang Trifft eher zu – Termine sind schwer zu bekommen Kommt auf das Fachgebiet an Ich weiche deshalb auf Wahlärzte aus Ich habe bisher kaum Probleme mit Wartezeiten Ich nutze fast nur private Termine Kann ich nicht beurteilen / keine Erfahrung Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Was junge Ärzte bevorzugen

Nachdem Studien unterstreichen, dass der Bedarf an modernen Arbeitsmodellen – unter anderem mit planbaren Arbeitszeiten, Teamarbeit und einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – bei jungen Ärzten vorhanden ist, setzen PVE genau hier an. Von jenen, die sich eine Anstellung im niedergelassenen Bereich vorstellen können, bevorzugen viele kooperative Versorgungsformen. Klassische Kassenpraxen gelten häufig als zeitlich zu unflexibel.

„Erhebungen bestätigen, was wir in Gesprächen immer wieder hören“

„Die Erhebungen bestätigen, was wir in Gesprächen immer wieder hören: moderne Teamstrukturen, planbare Arbeitszeiten und verlässliche Arbeitsbedingungen sind entscheidend, um mehr junge Ärztinnen und Ärzte für die öffentliche Versorgung und für Kassenarztstellen zu gewinnen. PVE bieten genau diese Rahmenbedingungen“, betont Schumann. Und: Diese moderne Art der Primärversorgung kommt auch Patienten zugute. „In einer PVE bekommen Patientinnen und Patienten viele Leistungen an einem Ort – von der Vorsorge über Beratung bis zur Behandlung. Gleichzeitig können Ärztinnen und Ärzte sich besser auf ihre medizinische Arbeit konzentrieren“, weiß die Gesundheitsministerin.

„Beides stärkt unser öffentliches Gesundheitssystem“

PVE würden Wahlfreiheit schaffen. Dabei können sich Patienten eben zwischen klassischen Ordinationen und einer Versorgung im Team entscheiden. „Beides stärkt unser öffentliches Gesundheitssystem“, erklärt Schumann. So soll die wohnortnahe medizinische Betreuung verbessert, Wartezeiten verkürzt und der Druck auf Spitäler reduziert werden. Niemand soll vor der Entscheidung stehen müssen, ob er lange wartet oder viel Geld bezahlt. Ein modernes, gut ausgebautes Primärversorgungsnetz stellt sicher, dass medizinische Versorgung für alle Menschen erreichbar bleibt“, so die Ministerin abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 14:11 Uhr aktualisiert