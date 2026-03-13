Skip to content
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungsauto am Parkplatz
Der 70-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.
Ischgl
13/03/2026
In Lokal

70-Jähriger nach Treppensturz schwer an Wirbelsäule verletzt

Donnerstagabend, am 12. März 2026 gegen 20.55 Uhr, ist ein 70-jähriger Mann aus Deutschland in einem Ischgler Lokal (Tirol) die Treppe runtergestürzt. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der 70-Jährige ist am Ende der Treppe dann verletzt liegen geblieben und wurde so von einem Angestellten des Lokals vorgefunden, heißt es nun in einer Aussendung der Polizei. Dieser hat dann auch die Rettungskette in Gang gesetzt. Der 70-Jährige war ansprechbar und musste mit schweren Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Hinweise für Fremdverschulden konnten bisher nicht ermittelt werden.

