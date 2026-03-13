Junge Mama steht alleine da: „Ich bitte die Menschen von Herzen…“

Emma aus dem Südburgenland war erst drei Tage alt, als ihr Vater Jürgen völlig unerwartet verstorben ist. Für die Mutter, Jennifer, ist plötzlich die Welt zusammengebrochen. Nun wurde ein Spendenaufruf gestartet.

Vom einen auf den anderen Tag war plötzlich alles anders für eine junge Familie aus dem Südburgenland. Erst wurde die kleine Emma geboren, Vater und Mutter hätten kaum glücklicher sein können. Doch dieses Glück hielt nur drei Tage lang an. Vater Jürgen (33 Jahre alt) ist dann nämlich plötzlich und völlig unerwartet verstorben und hinterlässt seine Verlobte Jennifer mit dem erst wenige Tage alten Baby. All das geschah Mitte Februar.

Junge Mutter muss Alltag alleine bewältigen

Wie die Volkshilfe Burgenland nun berichtet, steht die Mutter des nun wenige Wochen alten Babys neben der tiefen Trauer auch vor einer großen, organisatorischen und finanziellen Herausforderung. Das Paar hatte gemeinsam eigentlich an der gemeinsamen Zukunft gearbeitet – zu dem unter anderem auch ein Haus gehören sollte. Nun muss die junge Mutter den Alltag mit ihrem Neugeborenen alleine bewältigen.

Von links: Jennifer, Baby Emma und Präsidentin der Volkshilfe Burgenland Verena Dunst.

„Ich bitte die Menschen im Burgenland daher von Herzen“

Die Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, Verena Dunst, weiß: „Manchmal trifft ein tragischer Schicksalsschlag eine junge Familie völlig unerwartet und verändert von einem Moment auf den anderen alles. Gerade in Zeiten tiefster Trauer braucht es Zusammenhalt, Mitgefühl und konkrete Unterstützung. Ich bitte die Menschen im Burgenland daher von Herzen: Helfen wir gemeinsam mit einer Spende und geben wir einer jungen Mutter und ihrem Kind in dieser schweren Zeit Hoffnung und Halt.“ Zumindest die finanziellen Sorgen sollen durch den Spendenaufruf, der von der Volkshilfe Burgenland gemeinsam mit der „Kronen Zeitung“ gestartet wurde, gelindert werden.