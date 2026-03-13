Cereulid in Babynahrung: 14 österreichweite Krankheitsfälle bekannt

Durch den Babynahrungsskandal, bei dem Cereulid in zahlreichen Produkten festgestellt wurde, wurden insgesamt 14 Kleinkinder in Österreich krank. Mittlerweile sind sie alle wieder gesund.

Seit bekannt wurde, dass Babynahrung mehrerer Hersteller mit Cereulid verschmutzt ist, wurden 14 Krankheitsfälle in Österreich gemeldet worden. Bis auf Vorarlberg wurde in jedem Bundesland mindestens ein Kind, das zwischen zwei Wochen und und drei Jahren alt ist, ein Kind durch das in der Nahrung erhaltene Toxin krank. Die AGES bestätigte gegenüber der Kronen Zeitung, dass mittlerweile alle Kinder wieder gesund sind.

Verschmutztes Öl im Milchpulver

Insgesamt wurden 162 Proben von 15 verschiedenen Herstellern geprüft. In 28 Proben wurde das Toxin Cereulid gefunden. Die meisten Werte lagen aber deutlich unter dem oberen Grenzwert, und viele Produkte waren zu dem Zeitpunkt bereits zurückgerufen. Der Grund für die Verschmutzung dürfte laut der Krone die Verwendung von verschmutztem Öl gewesen sein.