Dramatische Entwicklung: Gletscher in Österreich schmelzen rasant

Von 96 in Österreich beobachteten Gletschern werden 94 kleiner, das berichtet der Alpenverein. Manche Gletscherzungen zogen sich über 100 Meter zurück.

Schon seit Jahren verlieren die Gletscher in Österreich dramatisch an Größe und Volumen. So auch letztes Jahr: Von 96 vermessenen und beobachteten Gletschern blieben nur zwei nahezu unverändert, der Rest verkleinerte sich. 79 Gletscher zogen sich im Durchschnitt um etwa 20 Meter zurück. Die größten Verluste mussten der Alpeiner Ferner in Tirol und das Stubacher Sonnblickkees in Salzburg mit jeweils über 100 Metern hinnehmen.

Der Grund für diese Entwicklungen war der außergewöhnlich warme Frühsommer, der auf den schneearmen Winter folgte. Der Juni war um fast fünf Grad zu warm. Den Gletschern setzt das zu, weiß der Leiter des Gletschermessdienstes Andreas Kellerer-Pirklbauer. „Viele Gletscher verlieren nicht nur an Länge, sondern treten zunehmend in eine Phase des strukturellen Zerfalls ein“, zeigt sich der Experte besorgt.

„Der Klimawandel ist in den Alpen längst Realität, und wir erleben seine Folgen nicht irgendwann, sondern jetzt“, sagt Nicole Slupetzky, Vizepräsidentin des Alpenvereins, und nimmt die Politik in die Pflicht, um „die Konsequenzen abzumildern.“