Achtung Produktrückruf: Bei diesem Smoothie Maker musst du aufpassen

Der Deckel eines Smoothie Makers der Marke Koenic wird zurückgerufen. Es können sich Kleinteile lösen, die im schlimmsten Fall verschluckt werden können.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) veröffentlichte einen Rückruf zu einem Smoothie Maker der Marke Koenic. Es gibt ein technisches Problem beim Deckel des Produkts. Durch das Spülen im Geschirrspüler können sich Kleinteile lösen und in die Flasche fallen. Dadurch kann eine Verschluckungsgefahr bestehen, warnt der VKI auf der Website.

©Imtron GmbH Hast du dieses Produkt gekauft? Dann musst du Vorsicht walten lassen.

Neuer Deckel wird gratis zugesendet

Falls man das Produkt im Februar 2026 zum Beispiel bei Media Markt oder Saturn gekauft hat, sollte man sich an den Kundendienst des VKI unter der Nummer 0800 006291 wenden. Für die betroffenen Geräte eine Zusendung eines neuen Flaschendeckels angeboten. Den alten Deckel sollte man auf keinen Fall mehr verwenden.