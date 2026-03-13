LKW umgekippt: Ammoniumchlorid statt Milch im Tank

Am Freitag kippte ein Lastwagen beim Auffahren auf die Donauufer Autobahn um. Der Fahrer sagte zunächst er hätte Milch geladen, allerdings befand sich im Tank eine giftige Chemikalie.

Der Laster stürzte in eine Kurve um, der Fahrer verletzte sich.

Der Laster stürzte in eine Kurve um, der Fahrer verletzte sich.

Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Korneuburg zu einem Verkehrsunfall auf die Auffahrt der A22 Donauufer Autobahn gerufen. Ein LKW kippte zuvor um, und ragte in die Fahrspur.

Plötzlicher Gefahrguteinsatz

Als die Feuerwehr den Fahrer nach der Ladung befragte, gab er an, Milch geladen zu haben. Als die Einsatzkräfte das überprüften, gab es eine böse Überraschung. Im Tank des Lastwagens befand sich Ammoniumchlorid. Auch die Frachtpapiere waren nicht korrekt, und der LKW war nicht als Gefahrentransporter gekennzeichnet.

LKW-Fahrer ins Krankenhaus geflogen

Der Einsatzleiter alarmierte umgehend den Schadstoffzug aus Gänserndorf nach. Die Spezialkräfte pumpten das Ammoniumchlorid in einen speziellen Transportlastwagen um. Die Bergung des umgekippten Fahrzeugs wurde durch eine Fachfirma durchgeführt. Der Lenker des Unfall-LKWs wurde verletzt, und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 18:44 Uhr aktualisiert