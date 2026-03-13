Tausende betroffen: Pensionisten verzweifeln am Steuerausgleich

Überraschend hohe Nachforderungen von teilweise mehreren tausend Euro und digitale Hürden sind die größten Probleme für Pensionisten, wenn es um den Steuerausgleich geht. Woran sie noch so verzweifeln, erfahrt ihr hier bei uns.

Ja, auch so mancher Pensionist in Österreich ist dazu verpflichtet, einen Steuerausgleich zu machen. Für sie gilt dabei das selbe, wie für jeden Arbeitnehmer hierzulande, wie man aus dem Finanzministerium gegenüber 5 Minuten erklärt: „Diese Verpflichtung besteht dann, wenn das Gesamteinkommen (pro Jahr) mehr als 14.769 Euro (2025: 14.517 Euro) betragen hat und zumindest zwei oder mehrere lohnsteuerpflichtige Einkünfte gleichzeitig bezogen worden sind.“ Ist man dazu verpflichtet, gibt es übrigens zwei wichtige Fristen: Macht man den Steuerausgleich mittels Papierformular, hat man bis Ende April Zeit, macht man ihn via FinanzOnline, muss man alles bis Ende Juni erledigt haben.

Mehr Frauen als Männer arbeiten in der Pension weiter

Und tatsächlich gibt es zahlreiche Menschen in Österreich, die neben ihrem Ruhestand auch noch einer Arbeit nachgehen und damit eben mehrere lohnsteuerpflichtige Einkünfte haben. So waren im Juli 2025 etwa mehr als 108.000 Pensionisten erwerbstätig (ohne geringfügige Erwerbstätigkeit). Recht deutlich zu sehen ist dabei der Unterschied zwischen den Geschlechtern: 64.650 dieser sind nämlich Frauen, „nur“ 43.927 sind Männer, wie man seitens des Dachverbandes der österreichischen Sozialversicherungen auf Nachfrage von 5 Minuten preisgibt. Prozentuell noch größer ist der Unterschied bei Beschäftigten (selbe Personengruppe, ohne Freiberufliche), wo Pensionistinnen zwei Drittel der noch arbeitenden Gruppe ausmachen.

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1,48 Millionen Pensionisten haben 2023 den Steuerausgleich gemacht

Der Steuerausgleich für Pensionisten ist übrigens gar nicht so unüblich, wie man seitens der Statistik Austria gegenüber 5 Minuten verrät. So waren im Jahr 2023 etwa 2,55 Millionen Menschen im Ruhestand in der Lohnsteuerstatistik. Von diesen haben immerhin fast 1,48 Millionen auch den Steuerausgleich gemacht. „Diese haben in Summe 343.089.000 Euro zurückbekommen, im Durchschnitt 232 Euro“, heißt es seitens der Statistik Austria. Während mehr als 1,34 Millionen Pensionisten Geld zurückbekommen haben, mussten etwas mehr als 101.347 Menschen im Ruhestand Geld nachzahlen. Im Schnitt waren das bei diesen nicht weniger als 2.132 Euro, die sie an den Staat zurückgeben mussten.

„Viele Pensionisten sind verunsichert…“

Seitens des Pensionistenverbands Österreich (PVÖ) erklärt man exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten, dass sich rund um den Start des Steuerausgleichs jedes Jahr deutlich mehr Betroffene melden. Auch Ingrid Korosec, Präsidentin des Seniorenbundes, bestätigt exklusiv gegenüber 5 Minuten, dass sich viele Pensionisten melden und Probleme schildern würden. Aktuell sei das größte Problem die nun notwendige 2-Faktor-Authentifizierung bei FinanzOnline. Mehr dazu auch hier: Steuerausgleich: Österreicher müssen nach Änderung aktiv werden. Der PVÖ beschreibt noch das unübersichtliche System und überraschende Nachforderungen als Probleme: „Viele Pensionistinnen und Pensionisten sind verunsichert, weil parallel Pension, Lohn/Gehalt und verschiedene Absetzbeträge zusammenwirken und am Ende oft eine – teils unerwartet hohe – Nachzahlung steht.“

©Ben Leitner Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec zeigt auf, welche Probleme Pensionisten beim Steuerausgleich aktuell besonders haben.

2027 bringt Zuverdienst-Freibetrag für Pensionisten

In den vergangenen Jahren haben sich beide Pensionistenorganisationen daher auch konsequent für bessere steuerliche Rahmenbedingungen eingesetzt. Daher ist nun auch ab 2027 ein Zuverdienst-Freibetrag von 15.000 Euro vorgesehen, der nicht nur für Angestellte sondern auch für Selbstständige gelten soll. „Das habe ich massiv eingefordert“, meint etwa Korosec. Alles dazu auch hier: Jetzt fix: Steuerzuckerl für Pensionisten auf 2027 „verschoben“.

„Das bringt typischen, arbeitenden Pensionistinnen und Pensionisten mit niedrigen und mittleren Pensionen eine Entlastung von bis zu rund 400 Euro pro Monat bzw. mehrere tausend Euro pro Jahr“, weiß der PVÖ gegenüber 5 Minuten.

Warum Pensionisten oft weiterarbeiten (müssen)

Warum aber arbeiten Pensionisten überhaupt weiter? „Nach unserer Erfahrung arbeitet der überwiegende Teil der Pensionistinnen und Pensionisten aus finanziellen Gründen weiter – um sich die Pension aufzubessern“, so Korosec. Ähnlich sieht das auch der PVÖ: „Ein Zuverdienst ist oft nötig, um Miete, Medikamente oder die Unterstützung von Angehörigen finanzieren zu können.“ Zusätzlich sei es aber auch die Lust am Arbeiten, die mitspielt. In der Realität würden sich diese beiden Gründe aber oft überschneiden. „Wer gerne weiterarbeitet, ist gleichzeitig auch darauf angewiesen, dass sich der Einsatz finanziell zumindest halbwegs lohnt.“

So kannst du dich bei FinanzOnline vertreten lassen

Ein Schritt in Richtung mehr Gerechtigkeit wurde übrigens etwa im Jänner 2026 mit der Einführung der Vertrauensperson für FinanzOnline geschafft. Hier kann man sich etwa von einer anderen Person (Verwandte, Bekannte etc.) kostenlos finanziell vertreten lassen. Laut neuesten Informationen des Finanzministeriums nutzen das auch bereits knapp 9.000 Personen in Österreich. Alles zu dieser Möglichkeit unter anderem hier: Ab sofort: Änderung bei FinanzOnline freut Pensionisten in Österreich.