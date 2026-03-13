69-Jährige drohte mit ihrem Auto abzustürzen

Im Bezirk Schwaz in Tirol drohte am Freitag ein Fahrzeugabsturz. Die Feuerwehr und der Pannendienst konnten den PKW einer 69-jährigen Frau bergen.

Gegen halb zwei fuhr die 69-Jährige mit ihrem Auto im Gemeindegebiet von Hainzenberg bergabwärts. Weil ihr ein Lastwagen entgegenkam, wich sie aus. Dabei geriet sie über den Fahrbahnrand hinaus. Das Auto blieb mit dem Unterboden hängen, und drohte, einen Abhang hinunter zu rutschen.

Feuerwehr konnte Auto bergen

Die Freiwillige Feuerwehr Hainzenberg wurde alarmiert, und sicherte den PKW. Gemeinsam mit dem Pannendienst und dem Fahrer des Lastwagens wurde das Fahrzeug anschließend geborgen. Es entstand nur ein geringer Sachschaden, Personen wurden keine verletzt.