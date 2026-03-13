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/ ©Kärntner Zivilschutzverband
ein Bild auf 5min.at zeigt den Notarzthubschrauber der ARA Flugrettung.
Der Mann musste in das Krankenhaus geflogen werden.
Österreich
13/03/2026
Hubschraubereinsatz

43-jähriger Fallschirmspringer verletzt sich bei Wettbewerb

Bei einem Wettbewerb im Fallschirmspringen am Freitag in St. Johann in Pongau verfehlte ein deutscher Springer die Zielmatte, und verletzte sich beim Aufprall. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)

Ein 43-jähriger Fallschirmspringer aus Deutschland nahm bei einem Wettbewerb im Alpendorf bei St. Johann im Pongau teil. Bei der Landung verfehlte er aus unerklärlichen Gründen die Zielmatte, und stürzte auf den Boden. Der Rettungshubschrauber flog den verletzten 43-Jährigen ins Krankenhaus nach Schwarzach. Die Ermittlungen der Alpinpolizei laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 20:18 Uhr aktualisiert
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