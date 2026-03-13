43-jähriger Fallschirmspringer verletzt sich bei Wettbewerb

Bei einem Wettbewerb im Fallschirmspringen am Freitag in St. Johann in Pongau verfehlte ein deutscher Springer die Zielmatte, und verletzte sich beim Aufprall. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

Der Mann musste in das Krankenhaus geflogen werden.

Der Mann musste in das Krankenhaus geflogen werden.

Ein 43-jähriger Fallschirmspringer aus Deutschland nahm bei einem Wettbewerb im Alpendorf bei St. Johann im Pongau teil. Bei der Landung verfehlte er aus unerklärlichen Gründen die Zielmatte, und stürzte auf den Boden. Der Rettungshubschrauber flog den verletzten 43-Jährigen ins Krankenhaus nach Schwarzach. Die Ermittlungen der Alpinpolizei laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.03.2026 um 20:18 Uhr aktualisiert