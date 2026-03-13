Küchenbrand in Tirol: Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr rückte am Freitagvormittag zu einem Wohnungsbrand in Wattens in Hall in Tirol aus. Ein technischer Defekt führte zum Brand.

Gegen halb 10 fing es in der Küche einer Wohnung in Wattens zu brennen an. Der Auslöser dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Die Bewohner des Mehrparteienhauses wurden alle evakuiert, die Feuerwehr Wattens konnte den Brand rasch löschen. Sie stand mit vier Fahrzeugen im Einsatz.