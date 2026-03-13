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/ ©pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Der Brand war in kürzester Zeit gelöscht.
Wattens/Tirol
13/03/2026
mit Atemschutz

Küchenbrand in Tirol: Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr rückte am Freitagvormittag zu einem Wohnungsbrand in Wattens in Hall in Tirol aus. Ein technischer Defekt führte zum Brand.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(56 Wörter)

Gegen halb 10 fing es in der Küche einer Wohnung in Wattens zu brennen an. Der Auslöser dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Die Bewohner des Mehrparteienhauses wurden alle evakuiert, die Feuerwehr Wattens konnte den Brand rasch löschen. Sie stand mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

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