Wetter in Österreich: Umschwung zum Wochenende

Eine schwache Störung mit dichten Wolken und zeitweisem Regen erreicht den Westen und Südwesten Österreichs am Samstag. Am Abend beginnt die Schneefallgrenze in Vorarlberg auf rund 1000 Meter abzusinken. Östlich der Tauern ist es mit zumeist nur hoch gelegenen Wolken ganztägig sonnig, es bilden sich aber einige Quellwolken, so die GeoSphere Austria. Der Wind weht vielerorts mäßig bis lebhaft, am Alpenostrand und im Weinviertel zum Teil kräftig aus südlichen Richtungen. Am Morgen hat es minus zwei bis plus sieben Grad, untertags hat es 14 bis knapp 20 Grad, mit den höchsten Werten ganz im Osten.

So wird das Wetter im Gebirge

Der Samstag bringt in den Bergen vielerorts recht sonniges Wetter. Dazu weht teils lebhafter Südwestwind, stellenweise wird es föhnig. Etwas dichter werden die Wolken tagsüber am westlichen Alpenhauptkamm, in Osttirol sowie in den Karnischen Alpen und Karawanken, die höhere Gipfel können hier in Nebel geraten. Erste Schauer sind dann am späten Nachmittag möglich.