Blutiger Streit drohte: Gruppen gehen mit Machete aufeinander los

Fünf Personen gerieten am Freitagabend in Innsbruck-Hötting in eine gewaltsame Auseinandersetzung. Die Polizei musste eingreifen, mehrere Waffen wurden sichergestellt.

Am Freitag, dem 13. März gegen 17.45 Uhr kam es in Innsbruck/Hötting zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit fünf beteiligten Personen (zwei 26-jährige Österreicher, eine 22-jährige Österreicherin, einen 21-jährigen Kenianer und einen 22-jährigen Somalier). Die Situation eskalierte schließlich, wobei die Kontrahenten, teilweise mit Messer bzw. Machete bewaffnet, aufeinander losgingen.

Waffen und weitere Machete sichergestellt

Mehrere Polizeistreifen konnten vor Ort die Situation rasch unter Kontrolle bringen und die Gruppen trennen. Im Nahbereich des Tatortes konnten mehrere Waffen, unter anderem eine Machete, sichergestellt werden. Sämtliche in die Auseinandersetzung involvierten Personen erlitten lediglich leichte Verletzungen (keine Stichverletzungen) und verweigerten eine ärztliche Versorgung. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbuck erstattet.