Iran-Krieg stoppt Heimreise: Bekommen Österreicher trotzdem Gehalt?

Aufgrund des Konflikts bleiben Reisewarnungen für Israel, Iran und Nachbarstaaten weiterhin aufrecht. Doch was gilt für Arbeitnehmer, für die Aufgrund der derzeitigen Lage nicht nach Österreich zurückreisen können?

Die Gewerkschaft GPA informiert über die Ansprüche der österreichischen Arbeitnehmer, die aufgrund der Iran-Kriegs derzeit nicht zurück reisen können.

Die Gewerkschaft GPA informiert über die Ansprüche der österreichischen Arbeitnehmer, die aufgrund der Iran-Kriegs derzeit nicht zurück reisen können.

Auch Österreich ist von den Auswirkungen des Konflikts rund um den Iran betroffen. Viele sitzen im Ausland fest, teils wurden auch schon unzählige Österreicher aus Krisengebieten geholt. Doch was gilt für Arbeitnehmer, die beispielsweise aufgrund eines Urlaubs nicht möglich ist, weil ihr Flug mit Zwischenlandung im betroffenen Gebiet gecancelt wird? Oder für diejenigen, die aus beruflichen Gründen im Krisengebiet sind, aber nicht zurückkommen können? Die Gewerkschaft GPA informiert.

Konflikt im Iran: Hinweise für Österreicher

Der Krieg führt derzeit auch zu arbeitsrechtlichen Unsicherheiten in Österreich. Die Gewerkschaft GPA meldet aktuell vermehrt einen Bedarf an Rechtsberatung und informiert daher über unterschiedliche Szenarien. Arbeitnehmer, „denen eine Heimreise vom Urlaub unmöglich wird, weil etwa ihr Flug mit Zwischenlandung im betroffenen Gebiet gecancelt wird, steht eine Fortzahlung des Entgelts zu, auch wenn sie nicht arbeiten können. Es muss allerdings alles Zumutbare unternommen werden, um eine Heimreise zu ermöglichen“, wird mitgeteilt.

Aus beruflichen Gründen im Krisengebiet

Weiters gibt es das Szenario, dass sich österreichische Arbeitnehmer derzeit aus beruflichen Gründen unmittelbar im betroffenen Gebiet befinden. Wenn diese aufgrund der Lage aktuell nicht an den Arbeitsort in Österreich zurückkehren können, „steht eine Fortzahlung des Entgelts zu“, informiert die Gewerkschaft weiter.

Arbeit aufgrund der Lage nicht möglich

Auch könnte es der Fall sein, dass Arbeitnehmer von österreichischen Unternehmen unmittelbar in das betroffene Gebiet entsandt worden sind, doch dort aufgrund der Lage nicht arbeiten können. Ihnen steht ebenfalls eine Fortzahlung des Entgelts zu. Grundsätzlich wird in Bezug auf die Szenarien betont, dass es von den konkreten Umständen abhängt, wie lange das Entgelt fortgezahlt wird.

Österreicher müssen Arbeitgeber informieren

„Generell gilt: Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrer Arbeit aufgrund der Lage im betroffenen Gebiet nicht nachkommen können, müssen sie ihren Arbeitgeber darüber informieren. Die Gewerkschaft GPA berät im Einzelfall und ist unter +4350301 oder service@gpa.at für eine kostenlose Erstberatung erreichbar“, sagt Michael Gogola, Leiter der GPA-Bundesrechtsabteilung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2026 um 07:24 Uhr aktualisiert