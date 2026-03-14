Evakuierungen und Verletzte: 100 Feuerwehrleute im Großeinsatz

In der Rheinstraße in Höchst (Bezirk Bregenz) in Vorarlberg brach in der Nacht ein Feuer aus. Zwei Bewohner konnten sich retten, erlitten jedoch Rauchgasvergiftungen und Verbrennungen.

In der Nacht auf Samstag ist es in Höchst (Bezirk Bregenz) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Gegen 23.30 Uhr brach das Feuer im Bereich eines Wintergartens in der Rheinstraße aus und breitete sich in kurzer Zeit auf den gesamten Wohnbereich aus. Die beiden im Haus befindlichen Bewohner konnten sich noch rechtzeitig selbst ins Freie retten. Sie erlitten jedoch Rauchgasvergiftungen sowie Verbrennungen ersten und zweiten Grades. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurden die Verletzten in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.

Bewohner angrenzender Häuser evakuiert

Aus Sicherheitsgründen mussten auch die Bewohner der angrenzenden Häuser vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Nachdem die Lage unter Kontrolle gebracht werden konnte, durften sie später wieder in ihre Häuser zurückkehren. Mehrere Feuerwehren aus der Region standen mit rund 100 Einsatzkräften im Großeinsatz. Während der Löscharbeiten musste die Rheinstraße bis etwa 3.30 Uhr gesperrt werden. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg gemeinsam mit der Polizei aufgenommen.