Drama beim Tontaubenschießen: Teilnehmer (49) trifft sich selbst

Bei einer genehmigten Schießsportveranstaltung in Lustenau löste sich am Freitagnachmittag versehentlich ein Schuss. Ein 49-Jähriger traf sich dabei selbst am Fuß und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitag, dem 13. März 2026 kurz vor 15 Uhr verletzte sich ein 49-Jähriger bei einer genehmigten Schießsportveranstaltung (Tontaubenschießen) im Riedgebiet in Lustenau schwer am rechten Fuß. Nach dem Ladevorgang der Flinte dürfte der Mann beim Schließen der Waffe versehentlich den Abzug betätigt haben, wodurch sich ein Schuss löste, der ihn im Bereich des rechten Fußes traf. Der 49-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, wo er stationär behandelt werden musste. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.