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/ ©Canva Montage 5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau beim Online Shopping und ein Handy mit der TEMU App.
Der Innviertler Modehändler fordert Schadenersatz von Temu.
Oberösterreich
14/03/2026
Schadensersatz

Werbung sorgt für Wirbel: Modekette Fussl klagt gegen Online-Riesen Temu

Der Innviertler Modehändler Fussl zieht gegen die Billigplattform Temu vor Gericht. Grund ist eine Werbung im Internet, die den Eindruck erweckt haben soll, Fussl-Produkte würden dort verkauft.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)

Ein ungewöhnlicher Werbeauftritt im Netz hat den Innviertler Modehändler Fussl auf den Online-Marktplatz Temu aufmerksam gemacht. Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ berichten, soll die Plattform mit der Marke des österreichischen Unternehmens geworben haben, obwohl Fussl dort gar keine Produkte anbietet. Kunden konnten dadurch den Eindruck gewinnen, dass die Modekette Teil des Angebots ist. Auf den Hinweis eines Mitbewerbers reagierte das Unternehmen und meldete den Vorfall beim Handelsverband. Dieser schaltete die Bundeswettbewerbsbehörde ein.

Schadensersatz gefordert

Zwar verschwand die entsprechende Werbung kurze Zeit später von der Plattform, für Fussl ist der Fall damit jedoch nicht abgeschlossen. Das Unternehmen hat inzwischen beim Handelsgericht Wien Klage eingebracht und fordert Schadenersatz in sechsstelliger Höhe. Die Vorwürfe gegen Temu kommen nicht zum ersten Mal auf: Auch Behörden kritisieren die Plattform zuletzt wegen irreführender Werbung und problematischer Geschäftspraktiken. Zudem läuft in Österreich bereits eine Sammelklage gegen den Online-Marktplatz.

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